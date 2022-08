La Nazione: "Fiorentina, nelle prossime 24/48 ore la firma di Milenkovic sul rinnovo"

La Nazione scrive che manca solo la firma sul rinnovo del contratto di Nikola Milenkovic, ’convinto’ che la Fiorentina in questo momento sia l’opzione migliore per la sua carriera. Le parti sarebbero pronte a chiudere in 24/48 ore, mettendo la firma sul prolungamento dell’attuale accordo con un ingaggio sopra i tre milioni a stagione. Sono ore calde per il rinnovo di Milenkovic si sarebbe detto una volta, scrive il quotidiano.