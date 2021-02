La Nazione: "Fiorentina sopravvalutata a inizio stagione. Ora la salvezza è l'unico obiettivo"

La Nazione in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente: "Fiorentina sopravvalutata a inizio stagione. Ora la salvezza è l'unico obiettivo". Fragile, probabilmente impaurita, e da sempre immersa nel paradosso. Questo il destino dei viola che contro lo Spezia dovranno necessariamente svoltare per evitare scenare che in pochi avrebbero immaginato ad inizio stagione. La salvezza non è ancora ottenuta, gli scontri diretti saranno decisivi e il nascondere tutto ciò, come ha fatto presente Prandelli, potrebbe essere a sua volta un rischio letale.