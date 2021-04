La Repubblica: "Dalle Marche l'app per riportare il pubblico negli stadi"

"Dalle Marche l'app per riportare il pubblico negli stadi" scrive La Repubblica. Due ingegneri marchigiani insieme a tre soci romani hanno inventato Mitiga, l'app che potrebbe riportare i tifosi negli stadi di calcio ma anche il pubblico ai concerti, la gente agli eventi culturali. Anche la FIGC ha messo gli occhi addosso a questo interessante progetto: "Siamo orgogliosi di questo - dicono gli inventori - ma ancora non abbiamo certezze. Tuttavia l'app non è stata sviluppata solo per il calcio ma per tutti gli eventi". L'obiettivo dell'applicazione è quello di mitigare - da qui il nome - l'ingresso a un evento. Chi acquista un biglietto deve sottoporsi al vaccino, a un test sierologico o a un tampone.