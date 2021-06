La Stampa: "Bonucci-Chiellini: coppia più esperta dell'Europeo. La solidità per il sogno Wembley"

Tra le nazionali di prima fascia in gioco a Euro 2020, nessuno batte in età e presenze il duo centrale degli azzurri, composto da Chiellini e Bonucci: 36 anni il primo, 34 il secondo, 209 gettoni in due. Una coppia che, malgrado l'età, ha reso impermeabile la Nazionale di Mancini: l'Italia non incassa un gol addirittura da 785', l'ultimo a beffarci è stato l'olandese Van de Beek nella sfida dello scorso quattordici ottobre. E la storia insegna - evidenzia La Stampa - che senza difesa gli azzurri non arrivano in fondo: nel trionfo del 2006, da Cannavaro a Nesta, passando per Materazzi, Zambrotta e Buffon, nessuno passava là dietro. Con Mancini, dunque, si parte con in testa Wembley.