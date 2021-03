La Stampa: "Champions senza Italia. Un flop che spaventa anche la Nazionale di Mancini"

Toccherà alla Nazionale di Mancini riscattare il pessimo bilancio delle italiane in Champions. Gli azzurri, a partire dal prossimo giovedì, affronteranno Irlanda, Bulgaria e Lituania in tre match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un flop di questa portata non è certamente il migliore dei viatici: spetterà ad un c.t. che ha già dimostrato di saper toccare le corde giuste - scrive oggi La Stampa - trasformare l'avvilimento in propellente.