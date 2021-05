La Stampa: "Inter-Conte, addio con clausola anti-Juve. Tottenham in pressing"

vedi letture

Da Torino alla Milano nerazzurra la dinamica è sempre la stessa per Antonio Conte - scrive La Stampa - e cioè che lascia l'Inter a 72 ore dalla consegna del trofeo. Il club ha concordato una clausola che impedisce a Conte di allenare in Italia nella prossima stagione, il Tottenham avrebbe offerto oltre 15 milioni all'allenatore. Più sfumata la pista che porta al Real Madrid. Incomprensibile la decisione di Suning di non cedere il club per 800 milioni a BC Partners a marzo, la situazione è preoccupante. I lombardi non mollano Massimiliano Allegri, oggi è previsto un nuovo contatto. Prende quota Mihajlovic.