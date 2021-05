La Stampa: "Inter, Inzaghi convinto dal raddoppio dello stipendio"

L'elemento decisivo per l'approdo in nerazzurro di Simone Inzaghi è stato - secondo La Stampa - il raddoppio economico offerto dall'Inter rispetto alla proposta contrattuale della Lazio per il rinnovo. Marotta ha tenuto duro, facendo all-in su di lui dopo il no di Allegri, che ha accettato la corte della Juventus. Ieri Conte ha salutato con un messaggio nel quale rivendica di aver spezzato "le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati". Il rischio dell'Inter - conclude il quotidiano - è precipitarci di nuovo dopo uno Scudetto atteso undici lunghissimi anni.