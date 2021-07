La Stampa: "Italia, il Belgio è l'ostacolo giusto per il passo verso la gloria"

Stasera gara tosta per l'Italia quella contro il Belgio ma forse quella giusta per dare ancor più consapevolezza ai calciatori di Roberto Mancini. Il Belgio negli ultimi anni ha scalato la cima del ranking Uefa, posizionandosi al primo posto ma di fatto non ha vinto nulla. Inoltre a Martinez peseranno non poco le assenze di De Bruyne e Hazard, per i quali però i dubbi si scioglieranno oggi, mentre Mancini ha recuperato Chiellini e Florenzi, pedine fondamentali. Gli azzurri contro l'Austria hanno dimostrato di essere squadra, saper soffrire e portare a casa la vittoria con le unghie e con i denti, particolare da non sottovalutare e che rende l'Italia l'avversaria più ostica per qualunque squadra, a prescindere dalla posizione nella classifica ranking.