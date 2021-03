La Stampa: "Italia, il primo mattone è stato messo. Mancini felice ma non troppo"

"Italia, il primo mattone è stato messo. Mancini felice ma non troppo" scrive La Stampa sul 2-0 della Nazionale contro l'Irlanda del Nord. Buono il primo tempo, meno la ripresa, ma l'Italia inizia il cammino verso Qatar 2022 con il piede giusto. Il Mancio però non ha gradito la ripresa giocata dai suoi. Si dovevano riallacciare i fili di una squadra che non stava insieme da 4 mesi, non era semplice. Felice ma non troppo il c.t. ma il primo mattone è stato messo, in attesa di sciogliere i dubbi per i 23 convocati verso l'Europeo. La sensazione è che Immobile sia il titolare nel ruolo di centravanti.