La Stampa: "La Juve ha imparato a guardarsi le spalle. Una vittoria per la Champions"

"La Juve ha imparato a guardarsi le spalle. Una vittoria per la Champions", titola La Stampa oggi in edicola. L'Inter rimane là in alto, irraggiungibile, e la Juventus ha imparato a guardarsi le spalle. La vittoria sul Genoa non porta illusioni nè rimpianti: diventa puntello di una Champions da difendere, ultimo appiglio di una stagione sotto le aspettative. Il successo dà continuità e cementa il terzo posto, permette di reggere il passo del Milan e di mantenere il distacco sulle inseguitrici. Ma anche in una sfida subito messa in discesa, affiora quel momento di blackout, con il Genoa che riaffiora e trova la rete del momentaneo due a uno: ad inizio ripresa i bianconeri sono entrati in campo con una nuvola di appagamento e svagatezza, subito castigata dai rossoblu.