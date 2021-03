La Stampa: "Lazio-Torino non si gioca ma la palla può finire in tribunale"

"Lazio-Torino non si gioca ma la palla può finire in tribunale". Questo il titolo che La Stampa utilizza all'interno dell'edizione odierna. La speranza è che non emergano nuove positività da impedire anche il viaggio di domenica a Crotone, ma per il momento la certezza è che Lazio-Torino sarà rinviata come Torino-Sassuolo. La maggioranza dei club vogliono dar seguito al protocollo del calcio, ma il precedente Juventus-Napoli insegna come andrà a finire la vicenda. Qualcuno aveva ipotizzato lo slittamento di 24 ore, ma entrambe non erano d'accordo. Più probabile rivederle in campo il 7 aprile.