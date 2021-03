La Stampa: "Lazio-Torino si giocherà: il giudice sconfessa la Lega"

vedi letture

"Lazio-Torino si giocherà: il giudice sconfessa la Lega". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa in riferimento alla decisione presa ieri in merito a Lazio-Torino. Lazio-Torino, non rinviata dalla Lega di Serie A lo scorso 2 marzo e non giocata perché il Toro non poteva disattendere una disposizione della Asl, si deve giocare: questo il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Nelle motivazioni si trovano più passaggi a ribadire come la causa di forza maggiore ad impedire il viaggio a Roma dei granata fosse inequivocabile e rafforzata dalle determinazioni dell'Autorità sanitaria territoriale.