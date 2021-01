La Stampa: "Torino, Giampaolo di nuovo in discussione. La Coppa Italia è un altro bivio"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio ai granata con il titolo seguente: "Torino, Giampaolo di nuovo in discussione. La Coppa Italia è un altro bivio". Rimanere aggrappati a qualcosa di importante quando si è in piena lotta retrocessione: è questa l'occasione che il tecnico ex Milan ha questa sera, ma il gruppo dovrà dimostrare di aver tratto insegnamento dalla prestazione di sabato scorso che ha fatto raffiorare vecchie paure e rimesso in discussione la posizione dell'allenatore. Tanti i cambi con il Torino che potrebbe cambiarne otto ed il Milan la metà.