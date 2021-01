La Stampa: "Torino, la Fiorentina fa melina per Kouamé. Virata su Lammers"

vedi letture

"Torino, la Fiorentina fa melina per Kouamé. Virata su Lammers" scrive La Stampa sul mercato del club granata. Kouamé sarebbe il rinforzo ideale per il Toro ma la Fiorentina fa melina, e il prezzo lievita, così la trattativa appare in alto mare. Per questo i granata tengono aperte altre piste. Prende forza e forma l'ipotesi Sam Lammers, attaccante che può lasciare l'Atalanta in prestito per 6 mesi. Per il centrocampo occhio alla candidatura di Erick Pulgar della Fiorentina.