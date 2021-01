La Stampa: "Toro a Parma per non fallire l'ultimo appello"

vedi letture

"Toro a Parma per non fallire l'ultimo appello". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa sulla formazione di Marco Giampaolo. I granata sono impegnati questo pomeriggio al "Tardini" contro i gialloblu di Liverani per un match importantissimo per le zone basse della classifica.