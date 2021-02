La Stampa: "Toro, i calciatori positivi diventano otto: a rischio anche la sfida con la Lazio"

vedi letture

"Toro, i calciatori positivi diventano otto: a rischio anche la sfida con la Lazio". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de La Stampa oggi in edicola in riferimento al focolaio in casa granata. Oggi terzo giro di tamponi in 72 ore: per la Asl la sfida di Roma potrebbe essere veicolo di contagi. Il rischio di un focolaio ancora in evoluzione non può che far giocare la Asl in difesa: niente via libera agli allenamenti individuali. Al netto di brutte sorprese, soltanto martedì i granata potrebbero ricominciare a lavorare sul campo.