I nomi sul tavolo di Max. Tuttosport: "Da Milik a Donnarumma, vertice Allegri-Cherubin"

Secondo Tuttosport, Max Allegri e Federico Cherubini - buoni amici da tempo - si vedranno per ragionare più nel dettaglio sulla squadra da costruire. La priorità: confermare Szczesny o puntare sullo svincolato Donnarumma. Dai portieri ai terzini, se Cuadrado è intoccabile, non si vorrebbe rinunciare nemmeno a Danilo sacrificando piuttosto Alex Sandro. Un colpo ci sarà: Manuel Locatelli e Rodrigo De Paul sono in cima alla lista. Ma anche Arkadiusz Milik, Memphis Depay, l'ipotesi Mauro Icardi. Uno dei preferiti è Dusan Vlahovic. In lista pure Donyell Malen e Moise Kean.