ParmaLive: "Sbagliare, imparare e farci sperare in un futuro migliore. Cari giovani, divertitevi"

vedi letture

Il Parma ha più di un piede e mezzo in Serie B. La sfida di domani contro il Torino può sancirlo anche in maniera aritmetica, se oggi il Cagliari dovesse fare punti al Maradona contro il Napoli. ParmaLive.com chiede dunque a Roberto D'Aversa di lanciare i giovani, proprio come ha fatto nelle ultime partite, perché tanti di loro sono interessanti. "450' per sbagliare, imparare e farci sperare in un futuro migliore: cari giovani, divertite e divertitevi", il titolo del portale.

Dierckx, Lautaro Valenti, Traoré, Brunetta, Man, Mihaila (gli ultimi due sono infortunati) e chi più ne ha più ne metta. Per il sito specializzato nelle vicende di casa Parma non c'è momento migliore per valorizzarli: "Nel corso di questa stagione, si è a lungo dibattuto sulla bontà del cosiddetto "progetto giovani": un piano azzardato secondo alcuni, ma che potrebbe portare i suoi frutti nel medio-lungo periodo. In che modo? Solamente permettendo ai ragazzi di fare esperienza e, perché no, anche di sbagliare. Senza troppe pressioni. E allora quale momento migliore di questo per far crescere i piccoli grandi talenti crociati, con la salvezza ormai lontanissima e un campionato da chiudere con dignità?".