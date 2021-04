QS: "Conte, lo scudetto poi le risposte da Suning"

vedi letture

"Conte, lo scudetto poi le risposte da Suning". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS. Questo pomeriggio l'Inter scenderà in campo a San Siro contro il Verona per un match importante per avvicinarsi al titolo. Tengono banco però le considerazioni della vigilia di mister Antonio Conte che ha preferito non rispondere alle domande su Suning preferendo soffermarsi solo sul discorso campionato.