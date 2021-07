QS: "Inglesi certi di vincere la finale, vogliono il lunedì festivo"

"Inglesi certi di vincere: vogliono il lunedì festivo" scrive il QS sul fatto che in Inghilterra Boris Johnson stia valutando attentamente di concedere un giorno di festa nazionale in caso di trionfo della Nazionale. Intanto i sindacati hanno rivolto un appello ai datori di lavoro perché prevedano la massima flessibilità d'orario per lunedì mattina. Dando così per scontato la vittoria inglese, e con essa i conseguenti festeggiamenti innaffiati da fiumi di birra.