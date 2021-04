Repubblica: "La Germania guarda oltre Low. Flick la soluzione più logica"

In casa Germania è aperto il casting per il dopo-Low, che lascerà la guida tecnica della Nazionale al termine del prossimo Europeo. La soluzione più logica, secondo Repubblica, sarebbe Hansi Flick, che favorirebbe così un'unione data da tempo per scontata, quella tra il Bayern e Nagelsmann. Il nome più ovvio era quello di Jurgen Klopp, che ha però prontamente fatto sapere di voler restare a Liverpool, o in alternativa prendersi un anno sabbatico. L'altra ipotesi, affascinante quanto complicata, porta invece al nome di Ralf Rangnick.