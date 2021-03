I tamponi agitano l'Inter. Corriere dello Sport: "Monta il caso nazionali"

"Monta il caso nazionali". Questo il titolo che il Corriere dello Sport in edicola stamattina dedica all'Inter. I nerazzurri sperano che i tamponi diano esito negativo, ma allo stesso tempo così i nazionali saranno autorizzati a partire dall'Ats. Il club dovrà accettare di liberare Brozovic, Perisic, Eriksen, Lukaku e Skriniar visto che le rispettive nazionali si sono mosse diplomaticamente appellandosi alla legge italiana che vieterebbe però di giocare o allenarsi. A quel punto però, in un altro paese, entrerebbe in vigore la legge dello stesso. Punto interrogativo per Barella, Sensi e Bastoni che potrebbe raggiungere la comitiva a metà settimana, circa mercoledì.