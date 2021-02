Tuttosport, carica Lautaro. "Nell'anno del bufalo sogna il derby del Toro"

Era il 17 marzo 2019 quando Lautaro affrontava per la prima volta in carriera il Milan, dove fu uno dei protagonisti siglando anche una rete. Da quel primo exploit in poi, come racconta Tuttosport, il Toro non è più riuscito a prendersi la vetrina del derby. Quando è stato in campo, si è adeguato al ruolo di scudiero di Romelu Lukaku, fondamentale per fare il suo gioco, ma comunque in secondo piano rispetto al compagno di reparto. Domani potrebbe essere l'occasione per indossare i panni dell'eroe del derby. Chissà che l'anno del Bufalo non regali all'argentino il derby del "Toro".