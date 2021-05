Tuttosport, CR7 zittisce tutti. In panchina d'accordo con Pirlo: "Orgoglioso di questa squadra"

"Orgoglioso di questa squadra". Queste le parole nel dopo partita di Cristiano Ronaldo che Tuttosport riporta al suo interno. Non è ancora noto se con la panchina di ieri sera sia iniziato il dopo CR7, ma lo scopriremo a brevissimo. Sicuramente la qualificazione alla Champions League certifica che non ci sarà rivoluzione e, con ogni probabilità, anche il portoghese resterà al suo posto. Senza il 4° posto sarebbe stata separazione inevitabile, così l'ex Real potrà ancora provare a dare un senso alla sua scelta di 3 anni fa. Le voci di una sua partenza in direzione Manchester United e PSG si erano infittite, così come la freddezza tra lui e il gruppo, ma intanto su Instagram zittisce tutti: "Fino alla fine. Orgoglioso di questa squadra".