Tuttosport: "Futuro Eriksen, vice-Brozovic o scambio con l'Arsenal per Torreira"

vedi letture

Come riporta Tuttosport, pure nella partitella con la Pro Sesto Antonio Conte ha piazzato Christian Eriksen come vertice basso del centrocampo, ruolo in cui il danese aveva giocato in Coppa Italia a Firenze. Ormai è chiaro che, dovesse restare all'Inter, la mansione del classe '92 in nerazzurro sarà quella del vice-Brozovic. Per questo motivo l'opzione principale valutata dall'Inter è quella di uno scambio di prestiti che veda come protagonista da una parte Eriksen, dall'altra Lucas Torreira che all'Atletico Madrid, dove è stato posteggiato dall'Arsenal, ha trovato poca fortuna. In tal senso, il passato al Tottenham di Eriksen non dovrebbe essere un ostacolo.