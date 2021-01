Tuttosport in apertura su Ibra, Lukaku e CR7: "Lo Scudetto siete voi"

"Lo Scudetto siete voi" titola Tuttosport in apertura quest'oggi. Un grande sabato di anticipi con le tre big in campo. Alle 15 il Milan di Ibra va di scena a Bologna. Poi alle 18 la Juventus di Cristiano Ronaldo è attesa dal difficile impegno in trasferta contro la Sampdoria. In serata, alle 20.45, la risposta dell'Inter contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Un super sabato di sfide a distanza tra le rivali.

L'anticipo - "Toro, nemmeno in 11 contro 9": non arriva la vittoria in casa per i granata. La solita scarsa qualità figlia di mercati imbarazzanti. I granata rischiano addirittura di perdere contro i Viola in inferiorità numerica. Nel finale il pari di Belotti ma adesso Cairo si svegli.

L'intervista - "Padovano: 'Il mio incubo lungo 15 anni'": l'arresto, il carcere, un processo da rifare e un'attesa disumana. L'ex bomber racconta il suo dramma: "Mai finanziato traffici di droga".

Mercato - Infine spazio anche al mercato. "Atalanta, colpo Kovalenko: subito a Bergamo". La Dea continua a pescare all'est. Arriva Kovalenko: anticipato il suo arrivo di 6 mesi.