Tuttosport in apertura su Milan-Juve: "Appesi al Covid"

"Appesi al Covid", si legge questa mattina in apertura su Tuttosport. Il quotidiano fa ovviamente riferimento alla sfida tra Milan e Juventus: dopo Alex Sandro, anche Cuadrado positivo al tampone. La sfida contro i rossoneri - si legge - rischia di essere pesantemente condizionata. L'ASL di Torino assicura: "Nessun focolaio alla Continassa". Pirlo non cerca scuse: "Niente alibi, 11 sani da mandare in campo li trovo".

Bellugi - "Moratti, che gol per Bellugi!", si legge invece in taglio centrale. L'ex difensore di Inter e Napoli rivela: "Si accollerà le spese mediche per me". Grande gesto da parte dell'ex presidente dell'Inter.

Torino - Spazio anche al mercato dei granata di spalla: "Kouamé, sì al Toro!", titola il quotidiano. Il club di Cairo e l'attaccante viola hanno fretta di chiudere l'affare. Intanto oggi la squadra di Giampaolo scenderà in campo contro il Verona: l'obiettivo è non sprecare il tre a zero di Parma.