Tuttosport in apertura sul calciomercato bianconero: "2021 Cowboys Juve"

"2021 Cowboys Juve" scrive Tuttosport in apertura parlando del calciomercato della Vecchia Signora. Dopo l'operazione Rovella con il Genoa, è Bryan Reynolds, 19 anni texano, il nuovo obiettivo della società bianconera. Il c.t. degli USA: "Vi racconto i segreti del terzino di Dallas, sarebbe perfetto della Serie A". Dopo McKennie la Juve prepara un altro colpo made in USA.

Il Toro - "Mercato Toro-Milan: Nkoulou, Meité e Krunic": nel taglio alto si parla degli incroci di calciomercato tra i granata e i rossoneri. Il difensore e il centrocampista nel mirino della squadra di Pioli che potrebbero cedere il centrocampista ex Empoli. Per l'attacco ipotesi Kouamé in prestito per 6 mesi dalla Fiorentina.

Mossa Inter - "Milik? Sì ma a giugno": Marotta sfida Paratici per il centravanti in scadenza di contratto con il Napoli. I nerazzurri ci provano ma solo a costo zero, in estate.