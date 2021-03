Tuttosport in apertura sul mercato della Juve: "Made in Italy"

"Made in Italy" scrive Tuttosport in apertura stamani. Spazio dedicato al mercato e al futuro della Juventus. Il club bianconero pensa alla prossima stagione ed è a lavoro per allargare la base italiana. Nuovi contatti per Locatelli del Sassuolo ed Emerson Palmieri del Chelsea. Intrigo Kean. Sotto osservazione anche Jorginho. Occhio a Zaniolo della Roma.

Europa League - "Il Diavolo è Pogba. Roma, sei l'Italia". Nel taglio alto del giornale si parla dell'Europa League. Milan eliminato dallo United: decide un gol di United nella ripresa. All'Italia resta solo la Roma: giallorossi vittoriosi in casa dello Shakhtar dopo il 3-0 dell'andata, vincono 2-1 con doppietta di Mayoral.

Il caso - "Inter stop: focolaio e polemiche": anche De Vrij e Vecino positivi al Covid. L'Ats impone il rinvio col Sassuolo, lo stop agli allenamenti e il divieto di viaggiare ai nazionali. La Juve e molti club non gradiscono.

Rimonta Toro - "E l'Eurodeputato Wallace celebra il 3-2 a Bruxelles". Il parlamentare irlandese esulta dallo scranno: "L'impresa contro il Sassuolo nel giorno di San Patrizio, che bello".

Il ritorno - "De Rossi torna azzurro": ritorno in Nazionale per Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma avrà un ruolo nello staff tecnico del commissario tecnico Roberto Mancini.