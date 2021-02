Tuttosport in apertura sulle parole di Pirlo: "CR7 eroe Juve"

"CR7 eroe Juve" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi, dando risalto alle dichiarazioni del tecnico della Juventus Andrea Pirlo che ha elogiato il fenomeno portoghese, che ieri ha compiuto 36 anni. Le certezze dell'allenatore in vista della Roma: "Ritrovato lo spirito giusto dopo il ko con l'Inter. La passione di Ronaldo è una sorpresa, serve per vincere i trofei: ce l'hanno lui, Buffon, Bonucci e Chiellini".

La nuova capolista - "Barella e Perisic, sorpasso Inter": scrive il quotidiano in taglio alto. A Firenze i nerazzurri passano per 2-0 e stendono la Viola, riscattano il ko in Coppa Italia contro la Juventus e scavalcano almeno temporaneamente il Milan in vetta alla classifica di Serie A.

Il Toro - "Gasp: c'è Kovalenko. Nicola: vai Mandragora": oggi l'anticipo tra Atalanta e Torino alle ore 15, scontro fra ambizioni Champions e missione salvezza. Il tecnico nerazzurro convoca l'ucraino, l'allenatore granata lancia il nuovo acquisto: "Rinforzo molto importante".

L'intervista - Intervista al comico, attore e grande tifoso rossonero Diego Abatantuono: "Milan mio ti manca un asso" dice il tre volte vincitore del Nastro d'argento.

Il caso - "Guaio Napoli: Ghoulam e Koulibaly positivi". Nella notte nuovi tamponi a Genova per i giocatori del club azzurro, impegnati stasera alle 20.45 contro il Genoa.