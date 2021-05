Tuttosport: "Juve-Buffon, un brindisi e poi l'addio. Poi sarà il tempo dell'ultima follia"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Juventus. C'è da capire che cosa spinga Buffon a 43 anni ad esibire ancora prodezze come quella su Palomino dopo essere già sul troni dei portieri più forti di sempre. In 14 sfide non ha mai preso parte ad un ko dei bianconeri, ma il nodo da sciogliere adesso è quello legato al suo futuro. A breve ci sarà l'incontro con Agnelli che certificherà la separazione senza alcun astio tra le parti, poi ci sarà da scegliere. I club che finora lo hanno cercato sono Olympiakos, Galatasaray e Porto con la Roma che continua ad essere un'idea.