Tuttosport: "Juve, le azioni di Pirlo sono salite dopo la Coppa Italia: ora può restare"

vedi letture

Se si ha il coraggio di affidare la panchina ad un allenatore senza esperienza come Pirlo, perché esonerarlo dopo un anno in cui ha vinto due trofei? Questo l'interrogativo che si pone l'edizione odierna di Tuttosport, che riferisce come la situazione societaria non sia cambiata, da febbraio in poi: Pirlo per la Juve rimane, a prescindere dai risultati. La certezza - scrive il quotidiano - è che dopo la vittoria in Coppa le sue azioni siano salite in modo consistente, e in caso di quarto posto si rafforzerebbero ulteriormente. Il tecnico bianconero - si legge - ha preso in mano la squadra senza svolgere il pre-campionato, con i giocatori in ritiro con le nazionali una volta al mese nelle prime settimane della sua gestione, e ha dovuto fare i conti con questioni extra-calcistiche come il caso Suarez e il caos Superlega. Un approdo in Champions, dunque, potrebbe valergli la conferma.