Tuttosport: "Juve, scenario preoccupante in Portogallo. Champions in bolla"

"Juve, scenario preoccupante in Portogallo. Champions in bolla", titola stamane Tuttosport. In Portogallo vige un lockdown duro, come vissuto in Italia nel marzo-aprile scorso. Così la Juventus prepara un bitz di trenta ore: approfittando dell'apertura della UEFA, sosterrà le conferenze pre gara in streaming da Torino. Tante le raccomandazioni arrivate dal Portogallo sui comportamenti da tenere, soprattutto in aeroporto. La Juventus vivrà nella bolla del suo hotel, blindata dal momento della partenza fino al ritorno a Torino, nella notte tra mercoledì e giovedì. Nemmeno la rifinitura di domani mattina verrà svolta: si farà tutto nella palestra dell'albergo.