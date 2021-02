Tuttosport: "Juventus, focus centrocampo. Presto un nuovo assalto a Locatelli"

vedi letture

Tuttosport dedica spazio al mercato bianconero: "Juventus, focus centrocampo. Presto un nuovo assalto a Locatelli" scrive il quotidiano. Mirino puntato ancora una volta sul centrocampista classe '98 del Sassuolo, a più riprese obiettivo della Juve. Per Madama resta ancora una volta l'obiettivo numero uno per la mediana, per una serie di motivi. Bianconeri e neroverdi ne riparleranno ma c'è un grosso problema: il Sassuolo chiede almeno 35 milioni di euro e vuole soldi cash. Verrà il momento in cui il club emiliano dovrà cedere l'ex Milan e la volontà del giocatore avrà il suo peso. Ciò non toglie che i neroverdi non accetteranno una contropartita e né che la Juve non lavori sottobraccio su altri nomi.