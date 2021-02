Tuttosport: "L'Atalanta si è meritata la Juve in finale. Pessina efficace al posto di Gomez"

L'Atalanta centra il suo obiettivo e vola in finale di Coppa Italia: "Il 3-1 finale è meritato - scrive oggi Tuttosport - e premia una squadra che nei 180 minuti ha complessivamente fatto di più rispetto agli avversari". Il mattatore della serata è Pessina: con lui, nella posizione che in precedenza era di Gomez, la Dea ha un assetto diverso ed estremamente efficace. In evidenza nelle file dei nerazzurri anche Zapata, autore di un gol e due assist, e il giovane croato Sutalo. Seconda finale in tre anni per Gasperini, che il prossimo diciannove maggio contro la Juventus proverà a conquistare un trofeo che in casa Atalanta manca dal 1963.