Tuttosport: "Locatelli voleva la Juve già a settembre. Sassuolo pronto a lasciarlo andare"

Tuttosport si focalizza su Manuel Locatelli, un giocatore ancora più completo - si legge - che la Juventus è ancora più determinata ad assicurarsi. Un sogno il cui svanire non ha certo demotivato il centrocampista cresciuto nel Milan, che come si è visto ha dato tutto se stesso per il Sassuolo. I neroverdi lo sanno e sono pronti ad assecondare l'ambizione del ragazzo, ma anche pronti a incassare: la valutazione di 30 milioni è aumentata ma risente del perdurare della crisi e non supera i 40. Di certo la Juve si muoverà e lo farà abbastanza presto, anche per anticipare la concorrenza che dall'estero ha cominciato a drizzare le antenne e che, soprattutto in caso di grande Europeo, potrebbe farsi pericolosa.