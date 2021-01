Tuttosport: "Milan, l'ultima tentazione è Douglas Costa. Ostacolo ingaggio"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Milan, l'ultima tentazione è Douglas Costa. Ostacolo ingaggio". Il brasiliano al Bayern Monaco non sta trovando spazio e non verrà riscattato quindi la Juventus sta cercando per lui un'altra sistemazione già in questa stagione. Il Diavolo ha ancora uno slot libero per gli extracomunitari, ma Douglas Costa guadagna 6 milioni di euro netti, troppi visto che solo Donnarumma e Ibrahimovic in rosa superano quella cifra.