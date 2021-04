Tuttosport: "Milan, Maresca non farà passi indietro. Ibra verrà fermato per una gara"

vedi letture

"Milan, Maresca non farà passi indietro. Ibra verrà fermato per una gara", scrive stamane Tuttosport. Solo una retromarcia dell'arbitro, difficile da immaginare, potrebbe evitare la squalifica di Ibrahimovic dopo l'espulsione di Parma. "Mi sembra strano, eh", si sente chiaramente nell'audio, ma un'ammissione di colpe di Maresca appare improbabile, e resta da vedere se ci sia stato altro in precedenza, dato che i due già da qualche minuto discutevano. Per Ibrahimovic dovrebbe arrivare una squalifica di una giornata, a meno che dal referto non compaia qualcosa sfuggito ad audio e telecamere. In caso di stop più lungo il Milan presenterà certamente ricorso.