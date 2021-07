Tuttosport: "Questa Italia vale oro: Chiesa, il big, è quotato 90 milioni"

Tuttosport in edicola questa mattina analizza il valore dell'Italia. Il gruppo di Mancini è uno sport per il nostro calcio per ragioni tecniche e tattiche. Secondo transfermarkt, la nostra rosa 'costa' 751 milioni di euro, addirittura al settimo posto dopo Inghilterra, Francia, Spagna, Brasile, Germania e Portogallo. Il calciatore con il prezzo più alto è Federico Chiesa che, grazie anche al gol contro l'Austria, vale 60 milioni, ma per il Cies arriva oltre i 90.