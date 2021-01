Tuttosport riporta le parole di Zhang: "Non vendo l'Inter"

"Non vendo l'Inter". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla formazione nerazzurra. Il quotidiano sportivo riporta le dichiarazioni rilasciate ieri del numero uno di Suning Steven Zhang, a caccia di nuovi partner per la società ma assolutamente non intenzionato a liberarsi del club. Intanto la squadra di Conte, alle 12.30, aprirà la giornata in casa contro il Crotone.