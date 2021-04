Tuttosport: "Superlega, cosa cambierà per Juventus, Inter e Milan?"

Tuttosport in edicola questa mattina cerca di far capire quali potrebbero essere le conseguenze per le tre italiane, Inter, Juventus e Milan, dopo l'adesione al progetto SuperLega. Anzitutto potrebbero non poter più partecipare alla Serie A così come Primavera e squadre giovanili, ma la novità è che ci guadagnerebbero diventando più ricche con 350 milioni subito appena iscritte alle squadre. Il nuovo torneo potrebbe inoltre valere 6 miliardi. I calciatori potrebbero essere esclusi dalle partite di Mondiali ed Europei, ma non è assolutamente l'intento di porsi come alternativa ai campionati nazionali quello della Super Lega che vorrebbe poter, anzi, portare avanti entrambi in parallelo. Le risorse economiche diverse però scaverebbero un solco importante, quasi incolmabile.