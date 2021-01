Tuttosport: "Toro, a San Siro gara opposta rispetto al campionato. Tanta fatica per niente"

Il Torino esce sconfitto soltanto ai rigori dal Meazza, in una partita che è stata l'esatto opposto di quella in campionato, risalente ad appena pochi giorni fa. Questa, in estrema sintesi, l'analisi fornita da Tuttosport sul match di ieri: "È stato il Toro - si legge - a prendere inizialmente il pallino del gioco. Con una difesa molto alta, spesso addirittura a ridosso della linea di metà campo, ha saputo spegnere sul nascere le iniziative del Milan, che non riusciva a utilizzare le caratteristiche di Ibrahimovic per appoggiarsi e ripartire". Alla distanza i granata hanno preso coraggio, mantenendo una discreta supremazia nel possesso palla, fatto però di troppi passaggi fini a sé stessi. "Tanta fatica per niente", alla fine: e sabato c'è la sfida salvezza con lo Spezia.