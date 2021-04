Tuttsport: "La Juve non è una squadra di brocchi. Pirlo? Posizione rafforzata"

Tuttsport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "La Juve non è una squadra di brocchi. Pirlo? Posizione rafforzata". Novanta minuti non fanno Primavera, ma possono dettare una tendenza ed anche il tecnico ha rafforzato la posizione nei confronti di una dirigenza che lo ha comunque sempre difeso. La prova di maturità non può essere passata inosservata contro un avversario di tutto rispetto che veniva da sei risultati utili consecutivi. La Juventus non era un'accozzaglia di brocchi prima e non è un gruppo di fenomeni ora, ma è una squadra vera.