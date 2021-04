Ieri l'assemblea di Lega, Il Messaggero: "Juve, Inter e Milan: i guai non sono finiti"

Non sembrano essere finiti i guai per Juventus, Inter e Milan per quanto riguarda il caso Superlega. Come scrive Il Messaggero per le tre squadre italiani non c'è stata nessuna punizione, per ora. Ieri all'Assemblea di Lega i tre club hanno affrontato le forche caudine delle altre squadre: Agnelli non era collegato, mentre c'erano Marotta e Scaroni, entrambi in solenne silenzio. E' stato toccato il tema dei diritti tv con il nuovo bando (pacchetto 2) che è stato varato. Niente gara in chiaro, nessuna modifica rispetto a quello rimasto invenduto dopo il no all'offerta di Sky. La Serie A punta a incassare 150 milioni.