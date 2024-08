Il Corriere di Roma avverte: “Gli arabi tornano alla carica per Dybala”

Il futuro di Paulo Dybala sembra tornato al centro della discussione. Come sottolineato dal Corriere di Roma in prima pagina, l’argentino avrebbe ricevuto due offerte dall’Arabia Saudita per il trasferimento, con un ingaggio triplicato rispetto a quello percepito nella capitale. Un interesse che, se concreto, potrebbe anche far vacillare la Roma stessa che dopo gli arrivi di Dovbyk e Soulé, e Chiesa ancora sullo sfondo, potrebbe decidere di sacrificare la Joya.