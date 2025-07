Le mosse giallorosse, Corriere Roma: "Mercato, Wesley si complica. E arriva una multa"

"Mercato, Wesley si complica. E arriva una multa" scrive il Corriere Roma in prima pagina quest'oggi. La Roma ieri ha ricevuto una multa da 3 milioni di euro per violazioni del Fair Play Finanziario ma nel frattempo guarda al futuro alla ricerca di rinforzi da regalare al nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

Il primo obiettivo resta sempre Welsey, terzino destro 21enne del Flamengo. Non è semplice arrivare al giocatore per via della richiesta da 30 milioni di euro dei brasiliani e anche per via della concorrenza con Brighton e Manchester City che starebbero seguendo interessate la vicenda, con i primi che avrebbero già messo sul piatto 25 milioni di euro, offerta già rispedita al mittente.

Intanto è arrivata una multa da 3 milioni di euro da parte della UEFA nei confronti della Roma. Il club giallorosso, come da previsioni, ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato dal settlement agreement per l’esercizio finanziario che si chiude nel 2024, ma se la "cava" con una sanzione economica e senza ulteriori provvedimenti.