Il derby d'Italia si rovescia. La Stampa: "La Juve cerca punti per sperare nella Champions"

Oggi il derby d'Italia tra Juve e Inter. Scrive La Stampa: "La Juve cerca punti per sperare nella Champions". Dopo 9 stagioni la sfida tra i bianconeri e i nerazzurri si rovescia: la Juve cerca punti per la qualificazione in Champions contro l'Inter campione d'Italia. Ma per la Juve potrebbe anche non bastare se una tra Atalanta, Milan e Napoli non perderà punti, aumentando i rimpianti e dando spunto a una possibile rivoluzione se non dovesse finire tra le prime 4. Dall'altra parte Conte ha orgoglio da vendere, non dimentica le scintille di Coppa e vuole ribadire la supremazia dell'Inter scudettata.