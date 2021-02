Il QS: "Cuore Atalanta. In dieci per 80' cede al Real solo nel finale"

Il QS nell'edizione odierna dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Dea con il titolo seguente: "Cuore Atalanta. In dieci per 80' cede al Real solo nel finale". In dieci dal 17' per l'espulsione ingiusta di Freuler, la squadra di Gasperini perde di misura contro i Blancos. Folla di ultras in strada nonostante gli appelli per contenere i contagi.