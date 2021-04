Il Corriere del Mezzogiorno: “Napoli, il buio è in fase difensiva”

vedi letture

“Napoli, il buio è in fase difensiva”. Questo il titolo che il Corriere del Mezzogiorno dedica alla squadra partenopea al suo interno stamattina. Gli azzurri hanno portato a casa meno pareggi di tutti in Serie A, ma è comunque il terzo attacco. I gol fatti sono già maggiori a quelli dello scorso anno, ma il difetto è in fase difensiva con 5 gol subiti nelle ultime due partite a pesare. Troppe le 50 reti in 42 ufficiali di cui 31 nelle ultime 21. Nella prima parte erano state subiti solo 19 gol e la media era inferiore ad una rete a partita, ma adesso si è alzata notevolmente e per la volata Champions serve invertire la rotta.