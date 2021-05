Il Corriere della Sera in apertura: "Coppa Italia alla Juve, battuta l'Atalanta"

Il Corriere della Sera dedica la sua apertura in prima pagina alla vittoria della Coppa Italia alla Juventus e titola: "Coppa Italia alla Juve, battuta l'Atalanta". Sconfitta dunque per l'Atalanta, rimontata da Federico Chiesa. Spazio anche alla grande festa per il ritorno dopo mesi dei tifosi allo stadio: al Mapei erano in circa 4300, con distanziamento, tamponi e app.